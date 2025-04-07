Стоимость российской нефти марки упала до 52,76 доллара за баррель, сообщает Bloomberg. В последний раз она опускалась ниже 50 долларов в июне 2023 года.

В марте Минфин России уже заявлял, что ожидает среднюю цену на Urals в 2025 году ближе к 60 долларам за баррель вместо запланированных в бюджете 70 долларов. При таком сценарии, прогнозирует ведомство, дефицит бюджета увеличится, но не превысит 1% ВВП.

Таким образом, стоимость нефти упала уже на 7,24 доллара ниже ожидаемого.

Цена на Urals снижается вслед за мировыми котировками. В ходе торгов 7 апреля нефть марки Brent упала ниже отметки в 63 доллара за баррель впервые почти за четыре года.

Нефтяные цены снижаются с прошлой недели на фоне введения торговых пошлин США и ответных мер со стороны Китая, а также неожиданного решения повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее, пишет РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 апреля, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в мировой экономике в связи со снижением цен на нефть. Он отмечал, что это тот показатель, «который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета». Песков назвал ситуацию «чрезвычайно неспокойной, напряженной и эмоционально перегруженной».

«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию, и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики», — сказал он.

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