The Times of India: Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone перед тем, как новые американские пошлины вступили в силу

Корпорация Apple за три последних дня марта отправила из Индии в США пять грузовых самолетов с iPhone и другой техникой, пишет The Times of India со ссылкой на высопоставленного индийского чиновника.

Таким образом Apple попыталась снизить последствия от введения президентом США новых пошлин, вступивших в силу в апреле. Также, по данным издания, корпорация в марте ускорила отгрузку продукции и с предприятий в Китае.

Предполагается, что дополнительные партии техники, перевезенные в США из других стран, позволят Apple не повышать цены на свою продукцию. Товарных запасов Apple на складах в США, пишет издание, должно хватить на несколько месяцев.

Дональд Трамп ввел новые пошлины для почти всех стран мира в начале апреля. Президент США заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию». Сообщалось, что США начали переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о смягчении пошлин.

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