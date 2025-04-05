Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о смягчении пошлин

Президент США Дональд Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о торговых соглашениях, которые позволят снизить пошлины, пишет CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

Для Израиля США установили пошлину на ввоз товаров в 17%, для Вьетнама размер пошлины составил 46%, для Индии — 26%.

Axios пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вероятно, обсудит с Трампом пошлины лично во время визита в Белый дом 7 апреля.

Трамп ранее говорил, что открыт для переговоров об условиях торговли с другими странами.

Дональд Трамп 2 апреля объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. Президент заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию».

Некоторые страны уже объявили об ответных мерах на американские пошлины. Так Китай, для которого Трамп ввел пошлину в 54%, сообщил, что с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все импортируемые товары из США.

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