Китай введет пошлины в размере 34% на весь импорт из США

Министерство финансов Китая объявило, что с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все импортируемые товары из США. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение принято в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

«Эта практика [пошлин] США не соответствует правилам международной торговли, серьезно подрывает законные права и интересы Китая и является типичной односторонней практикой запугивания», — цитирует CNN заявление Госсовета Китая.

2 апреля Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. Президент заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию». В список стран, на чьи товары вводятся пошлины, вошел и Китай. Размер пошлин на китайские товары составил 34%.

Китай стал одним из главных пострадавших от пошлин Трампа. Это уже третья волна пошлин, которыми Вашингтон обкладывает Пекин после переизбрания Трампа. Каждый раз тарифы не поглощают друг друга, а суммируются. После двух первых этапов торговой войны они достигли значения 20%. Теперь же весь китайский импорт оказался обложен 54-процентной пошлиной.

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