Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах «нежелательных» и «экстремистских» организаций. Запрет касается в том числе инстаграма

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной» или «экстремистской».

Запрещается также размещение рекламы на сайтах организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете, а также «на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством».

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 сентября.

Запрет на размещение рекламы по новому закону затронет Facebook и Instagram. Обе соцсети заблокированы в России. Они принадлежат компании Meta, которую суд в Москве в 2022 году объявил «экстремистской организацией»

Признать Meta «экстремистской» требовала Генпрокуратура РФ. Ведомство объяснило это тем, что Meta перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в соцсетях, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.