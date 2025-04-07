Продюсера Алексея Петрухина приговорили к четырем годам колонии за посредничество во взятке. Он работал над «Тайной печати дракона», провалившейся в прокате

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил продюсера и режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии строго режима. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Петрухин был признан виновным по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Помимо лишения свободы продюсеру назначен штраф, сумма которого не уточняется. Подробности дела не раскрываются, сообщается лишь, что «преступление не было доведено до конца по независящим от этого Петрухина обстоятельствам».

Петрухин был продюсером фильма «Вий» 2014 года, который стал самым кассовым российским фильмом, собрав в общей сложности более 39 миллионов долларов. Однако продолжение «Вия» «Тайна печати дракона» в прокате провалилась, а «Вий-3» («На пороге бессмертия: Путешествие в Индию») на экраны не вышел. На оба этих фильма было выделено бюджетное финансирование через Фонд кино, который подавал на «Русскую Фильм Группу», основанную Петрухиным, в суд.