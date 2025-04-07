Мэр Курска ушел в отставку по «семейным обстоятельствам»

Глава Курска Игорь Куцак объявил, что покидает свой пост по собственному желанию. Об этом он рассказал 7 апреля на заседании правительства Курской области.

По словам чиновника, это решение он принял по семейным обстоятельствам.

«Принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество семейных вопросов накопилось, необходимо мое самое деятельное, активное участие. А городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности», — заявил Куцак.

Заявление об отставке Куцака на этой неделе рассмотрят депутаты Курского городского собрания. Они же назначат временно исполняющего обязанности главы города.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду на то, что смена власти в Курске «не приведет к сбоям в работе, и люди на себе как минимум ухудшения не почувствуют».

Куцак был назначен мэром Курска в начале февраля 2022 года. До этого он занимал пост председателя комитета по управлению имуществом Курской области.

Что происходит с властью в Курской области

Хинштейн два месяца руководит Курской областью — регионом, который находится в самом глубоком кризисе из-за войны У него все еще нет ни команды, ни плана поддержки беженцев. Зато есть много ярких выступлений

Что происходит с властью в Курской области

Хинштейн два месяца руководит Курской областью — регионом, который находится в самом глубоком кризисе из-за войны У него все еще нет ни команды, ни плана поддержки беженцев. Зато есть много ярких выступлений