Численность персонала крупных российских банков в 2024 году выросла на 5,5%, следует из анализа газеты «Коммерсант», основанного на данных кредитных организаций.

Газета проанализировала банки, на которые приходится 76% активов банковской системы РФ на 1 января 2025 года. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк. Анализ основан на опубликованной отчетности банков по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и данных, предоставленных компаниями.

Как указывает газета, во многом динамику определили показатели Сбербанка, где численность персонала выросла всего на 3,9%. В ряде крупных компаний — Газпромбанке, Т-Банке, банке «Дом.РФ», МТС-банке — число сотрудников выросло на 8-10%.

В некоторых банках численность сотрудников выросла из-за объединения двух кредитных организаций. Так, в ВТБ рост составил 13% из-за интеграции с Почта-банком, а в Совкомбанке — 24% из-за объединения с ХКФ-банком.

При этом ряд компаний сократили штат, в значительной мере это затронуло крупные банки с иностранным капиталом. В Райффайзенбанке численность сотрудников сократилось почти на 11%, в Юникредит-банке — почти на 18%, а в ОТП-банке — на 2%.

Как отмечает «Коммерсант», средние зарплаты в банках России в 2024 году росли выше уровня инфляции на 12-16% и составили 110-180 тысяч рублей в месяц.

При этом некоторые банки, в том числе Сбербанк и МТС-банк, активно выплачивают часть вознаграждения в виде акций компаний. В отдельных случаях на такие выплаты может приходиться до 25%.

В начале 2025 года, как сообщали в январе источники CNews и «Ведомостей», в дочерних компаниях Сбербанка начали массово увольнять сотрудников, в том числе айтишников.

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