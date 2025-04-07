Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего в России производителя ПВХ

Генпрокуратура России подала в Хамовнический районный суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства активы «Саянскхимпласта» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ), сообщила газета «Коммерсант».

Иск подан к фактическому владельцу предприятия, бывшему председателю заксобрания Иркутской области Виктору Круглову, его жене Ирине, детям Анне и Александру, а также бывшему первому замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректору предприятия Николаю Мельнику.

Завод был основан в 1968 году, тогда он назывался Зиминский химический комбинат. В 1992 году его преобразовали в «Саянскхимпром», в 2001 — в «Саянскхимпласт».

В иске говорится, что Круглов с 1987 года занимал руководящие должности на комбинате, а после назначения гендиректором в 1997 году принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого он учредил дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности завода. Получив контроль над частью предприятия, Круглов сформировал работу по системе, предполагавшей, что «Саянскхимпром» станет «центром убытков», а «Саянскхимпласт» — «центром прибыли».

«Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым „Саянскхимпласта“, а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — утверждается в иске.

В 2003 году «Саянксхимпром» был доведен до банкротства, его основные средства производства купили подконтрольные Круглову структуры и весь производственный фонд перешел в «Саянскхимпласт». Генпрокуратура также утверждает, что Круглов использовал имеющийся у него статус депутата «для личного обогащения», создавая «преференции и неконкурентные преимущества собственному бизнесу».

Кроме того, в 2014 году, будучи депутатом, он получил гражданство Кипра, но уведомил об этом МВД уже после сложения полномочий в марте 2016 года. По версии ведомства, Круглов выводил деньги на счета офшорных предприятий, в том числе на Кипр. В мае 2016 года он ликвидировал номинальный кипрский офшор Yanden Enterprises Limited и перевел на себя 100% акций «Саянскхимпласта». После этого он постепенно переоформил ценные бумаги на своих родственников, проживающих на Кипре, говорится в иске.

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, по версии прокуратуры, Круглов отказался от модернизации производства и стал выводить средства завода под видом дивидендов.

Согласно иску, «Саянскхимпласт» — градообразущее предприятие Саянска и крупнейший в стране производитель поливинилхлорида, который используется в различных отраслях промышленности. Ежегодно предприятие вырабатывает 250 тысяч тонн сырья, это составляет 30% от общего объема производства в России.

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