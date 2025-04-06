The Sunday Times: у берегов Великобритании нашли датчики, с помощью которых Россия следила за атомными подлодками. Лондон также подозревает в шпионаже суперъяхты российских миллиардеров

Британские военные обнаружили в водах рядом с Великобританией сенсорные датчики, которые могли использоваться Россией для слежки за атомными подводными лодками страны. Об этом пишет The Sunday Times, журналисты которой поговорили с бывшими министрами обороны, высокопоставленными военнослужащими и экспертами

Несколько датчиков были обнаружены благодаря тому, что были выброшены на берег. Остальные были найдены с помощью минных тральщиков британского флота. В материале газеты говорится, что устройства были найдены «в последние годы».

По версии Минобороны Великобритании, они были установлены Москвой для отслеживания перемещений четырех британских подводных лодок Vanguard, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Двое собеседников The Sunday Times утверждают, что примерно в 2020 году рядом с «критически важными» для Великобритании подводными кабелями были обнаружены российские подводные беспилотники. Поблизости не было никаких кораблей или подлодок, что позволяет предположить, что беспилотники преодолели большие расстояния, чтобы добраться до кабелей. Минобороны Великобритании посчитало, что беспилотники пытались повредить подводные коммуникации, но на сегодняшний день нет никаких доказательства, что сделать это удалось.

Трое собеседников The Sunday Times в Минобороны утверждают, что еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину у Лондона были разведданные о том, что суперъяхты российских миллиардеров вероятно использовались для разведки у берегов Великобритании. В публикации приводится один из таких случаев. В 2018 году британский десантный корабль HMS Albion вынужденно покинул порт в Лимассоле после того, рядом с ним причалила огромная яхта, принадлежащая «российскому олигарху» (имя не уточняется — прим. «Медузы»). Экипаж корабля принял решение покинуть порт, заподозрив яхту в скрытом наблюдении.

Высокопоставленные военные в разговоре с журналистами сравнили технологическое противостояние под водой с космической гонкой между США и Советским Союзом во времена холодной войны.

В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский океанографический корабль «Янтарь» заходил в британские территориальные воды. Его сопроводили два корабля британского военно-морского флота. В заявлении Минобороны Великобритании «Янтарь» был назван «кораблем-шпионом». Хили отмечал, что это второй случай за последние месяцы, когда «Янтарь» вошел в британские территориальные воды. Россия настаивает, что на «Янтаре» имеется исключительно исследовательское оборудование мирного характера. При этом еще в 2015 году в ВМФ США говорили, что спускаемые аппараты на борту «Янтаря» способны перерезать, например, интернет-кабели.