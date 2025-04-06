ТАСС: американца, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве, принудительно отправили в психиатрическую больницу

Мещанский районный суд Москвы принял решение о принудительной госпитализации в психиатрическую больницу гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского после конфликта в столичном отеле Radisson. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, во время следствия московские медики выявили у Татера «психическое расстройство».

«15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию», — цитирует ТАСС материалы дела.

Защита американца назвала его госпитализацию незаконной и необоснованной.

«Представитель следственного органа не смог продлить меру пресечения Татеру, в связи с чем решил изолировать подзащитного от общества путем помещения в психиатрическую больницу», — заявил представитель защиты Татера.

О задержании гражданина США Джозефа Татера стало известно в августе 2024 года. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК). «Интерфакс» сообщал, что 46-летний Татер пытался заселиться в гостиницу Radisson Blu Olimpyiskiy, но ему отказали, поскольку у гражданина США не было миграционной карты, а также из-за «агрессивного поведения». Утверждалось, что американец «нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке». ТАСС пишет, что в гостинице мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел, где отказался показывать удостоверяющие личность документы и «грубо схватил за руку» сотрудницу правоохранительных органов. Суд отправил Татера в СИЗО. В марте 2025 года американца освободили под подписку о невыезде.