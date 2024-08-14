В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на полицейского. Сначала его доставили в отдел из-за «агрессивного поведения» в отеле

В Москве против гражданина США возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Управление СК по столице. Имя задержанного ведомство не называет.

Представитель СК Юлия Иванова рассказала, что американца в ночь на 12 августа доставили в отдел полиции «в связи с совершением им хулиганских действий». По версии следствия, задержанный отказался предоставить документы и применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. СК попросит суд арестовать подозреваемого.

В Управлении МВД по Москве уточнили, что гражданин США был задержан в одном из отелей города, где он, как утверждается, вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику.

«Требования прибывших на место происшествия полицейских прекратить противоправные действия мужчина игнорировал, поэтому был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — рассказал представитель МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, в ОМВД по Мещанскому району задержанный ударил сотрудницу полиции. В отношении задержанного, как сообщили в МВД, также был составлен протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

По информации источника «Интерфакса», в Москве задержали 46-летнего Джозефа Татера (первоначально агентство сообщило, что задержанного зовут Джозеф Тагер — прим. «Медузы»). По данным агентства, он пытался заселиться в гостиницу Radisson Blu Olimpyiskiy, но ему отказали, поскольку у гражданина США не было миграционной карты, а также из-за «агрессивного поведения». В чем оно выражалось, не уточняется. «Интерфакс» лишь сообщает, что американец «нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке». Позднее, утверждает источник агентства, в отделе полиции, американец «ударил сотрудницу по предплечью, толкнул»,

Первыми о задержании Тагера сообщили прокремлевские СМИ и телеграм-каналы. В частности, телеграм-канал «112» опубликовал два ролика с задержанным, которого называет Джозепом Тагером, из камеры отдела полиции. На записи Тагер кричит, что ничего не сделал и ругается на автора видео.

В последние годы в России выросло число иностранцев, в том числе граждан США, в отношении которых возбуждают уголовное дела. Некоторых из них затем передают западным странам в рамках обмена заключенными. Последний и один из самых крупных таких обменов состоялся 1 августа. США и Германия получили 16 заключенных из российских колониях и СИЗО, включая граждан этих стран и россиян-политзаключенных. Россия вернула своих граждан, которых на Западе обвиняли в убийстве, шпионаже и киберпреступлениях.

Как прошел последний обмен заключенными

Споры об обмене заключенными между Россией и Западом не утихают. Так кто больше выиграл от сделки — Москва, Вашингтон? А может, Берлин? Или вообще — Лукашенко? Вот что думают об этом эксперты

Как прошел последний обмен заключенными

Споры об обмене заключенными между Россией и Западом не утихают. Так кто больше выиграл от сделки — Москва, Вашингтон? А может, Берлин? Или вообще — Лукашенко? Вот что думают об этом эксперты