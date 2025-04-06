Reuters: армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности из-за опасений удара США. Тегеран предупредил соседние страны о «последствиях» в случае помощи Вашингтону

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состоянии повышенной готовности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном ударе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Когда именно Али Хаменеи отдал такой приказ, не уточняется.

По словам собеседника агентства, Иран направил сообщения Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории американскими военными, будет рассматриваться «как враждебный акт». Это будет иметь для них «серьезные последствия», говорится в послании Ирана.

Reuters напоминает, что Али Хаменеи отклонил предложение Трампа о прямых переговорах по поводу иранской ядерной программы. Но, по информации источника агентства, Тегеран выступает за непрямые переговоры, посредником в которых должен выступать Оман.

В марте сообщалось, что Трамп направил письмо верховному лидеру страны Али Хаменеи, в котором был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки. Иран отказался от прямых переговоров с США.

30 марта Трамп в интервью NBC News заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США нанесут удары по Ирану. «Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — говорил президент США.

Соглашение, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий), было заключено рядом стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) и утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН в 2015 году. В 2018-м Трамп на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке.