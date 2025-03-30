Иран отказался от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа верховному лидеру исламской республики

Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей «быстро развивающейся» ядерной программы, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, пишет CNN.

Это первый официальный ответ Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа, направленное верховному лидеру страны Али Хаменеи. В этом письме, о котором в начале рассказал Axios со ссылками на источники, был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки. Однако с какого момента отсчитывается этот срок, неясно.

По словам Пезешкиана, ответ на письмо, доставленный через Оман, оставил открытой возможность непрямых переговоров с Вашингтоном. «Мы не избегаем переговоров. До сих пор у нас вызывало обеспокоенность именно нарушение обещаний. Они [США] должны доказать, что достойны доверия», — сказал Пезешкиан в телевизионном выступлении (цитата по CNN).

Он добавил, что Иран никогда не избегал переговоров, и обвинил США в невыполнении своих прежних обязательств, включая выход из ядерного соглашения во время первого срока Трампа в 2018 году.

Соглашение, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий), было заключено рядом стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) и утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН в 2015 году. В 2018-м Трамп на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке, и с тех пор непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном были безуспешными. В свой второй срок Трамп заявлял, что Ирану «придется что-то сделать», потому что у него «не может быть ядерного оружия».

За время президентства Джо Байдена, которое последовало за первым сроком Трампа, ядерная программа Ирана, как отмечал Axios, «значительно продвинулась». В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран). При этом Иран стремится к снятию наложенных на него санкций и с этой целью недавно возобновил обсуждение своей ядерной программы со странами Евросоюза.

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