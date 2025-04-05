В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли 19 человек, сообщил утром 5 апреля глава Совета обороны города Александр Вилкул. Среди погибших 9 детей, добавил он. 68 человек пострадали, 40 их них находятся в больницах.

Войска РФ ударили ракетой по жилому кварталу Кривого Рога вечером 4 апреля. Спустя несколько часов по городу вновь был нанесен ракетный удар.

В Кривом Роге объявлен трехдневный траур по погибшим — с 7 по 9 апреля. «Это не что иное, как массовое убийство мирного населения», — цитирует «Украинская правда» председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

В Генштабе ВСУ заявили, что удар по жилому кварталу Кривого Рога был нанесен «баллистической ракетой „Искандер-М“ с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большей площади и большего количества людей».

Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев.

Минобороны России утверждает, что удар был нанесен по одному из ресторанов в Кривом Роге, где проходило совещание «с командирами соединений и западными инструкторами». Военное ведомство объявило, что потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.