Российские войска ударили по Кривому Рогу. Известно о 14 погибших, более 50 человек ранены

Российские войска ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу, сообщили глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак и глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По данным Сергея Лысака, в результате удара погибли 14 человек. Среди погибших, как сообщил Лысак, трое детей. Он добавил, что число пострадавших постоянно увеличивается.

По словам Александра Вилкула, удар пришелся в центр жилого микрорайона. Более 50 человек ранены, заявил он.

Удар по Кривому Рогу также прокомментировал Владимир Зеленский. «Каждый день российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны», — написал Зеленский. По его словам, удар был нанесен по территории с жилыми домами. Известно о 14 погибших, среди которых шесть детей, уточнил Зеленский. Повреждены по меньшей мере пять домов.