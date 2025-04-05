Глава Минфина США заявил, что президент Украины сорвал «самую легкую в мире» сделку, когда вступил в перепалку в Белом доме
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Такеру Карлсону, что в конце марта все было готово для того, чтобы подписать соглашение с Украиной по природным ископаемым. Однако президент Украины, вступив в перепалку в Белом доме, сорвал подписание.
«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире», — заявил Бессент.
По словам министра финансов США, президент Украины трижды собирался подписать договор, но трижды так этого и не сделал.
Тем не менее Бессент уверен, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам, надеется, что оно будет подписано в ближайшее время.
8 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку, предоставляющую США право добывать редкоземельные металлы на территории Украины, но после перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом на протокольном мероприятии в Белом доме подписание сделки было отменено.
В конце марта стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения по недрам, в котором уже шла речь о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. Власти Украины заявили, что это лишь один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.