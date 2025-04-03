Испания прекратила выдавать «золотые визы»

В Испании 3 апреля вступил в силу закон, прекращающий действие программы выдачи «золотых виз» — вида на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции. Как сообщается на сайте правительства Испании, закон полностью отменяет резидентские визы для инвесторов.

Правительство Испании утвердило программу «золотых виз» в 2013 году, она начала свое действие в 2014-м, напоминает El Pais. Программа позволяла иностранцам получить вид на жительство, если они вложат от 500 тысяч евро в недвижимость, от миллиона евро — в акции или доли в испанских компаниях или в инвестиционные фонды, а также от двух миллионов евро — в государственные облигации Испании.

Решение отменить программу призвано помочь гражданам, которые испытывают трудности с доступом к жилью в определенных районах, в том числе из-за высоких цен на недвижимость, сообщила министр жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес.

Иностранцы, которые обратились за «золотыми визами» до того, как закон вступил в силу, смогут получить документы в соответствии с прежними правилами. Иностранцы, получившие в рамках программы вид на жительство, сохранят его в течение срока, указанного в их документах.

В заявлении правительства отмечается, что принятая мера аналогична решениям других стран, таких как Ирландия и Португалия, и соответствует решению Еврокомиссии, которая в 2022 году призвала страны ЕС отменить «все существующие системы гражданства для инвесторов».

Испания объявила о планах отменить программу «золотых виз» год назад, в апреле 2024-го.

Инвестиции в недвижимость считались самым востребованным вариантом получения вида на жительство в Испании по программе «золотых виз». По состоянию на 2023 год, пишет El Pais, власти Испании выдали 22 430 «золотых виз». 75% всех видов на жительство примерно поровну получили граждане стран Азии, в основном Китая, и европейских стран, не входящих в ЕС, преимущественно России, Украины и Великобритании (после Брекзита). Почти все обладатели «золотых виз» (93%) живут в семи провинциях: Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Балеарские острова, Жирона и Валенсия.

После начала полномасштабной российско-украинской войны от программ «золотых виз» отказались власти Португалии, Нидерландов, Великобритании, в то же время программу возобновили в Венгрии.

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