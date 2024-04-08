Испания свернет программу выдачи «золотых виз» за инвестиции в недвижимость

Власти Испании свернут программу выдачи «золотых виз» за инвестиции. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил премьер страны Педро Санчес.

Сейчас в Испании можно получить вид на жительство, если инвестировать более 500 тысяч евро в покупку недвижимости в стране.

По словам Санчеса, правительство изучит вопрос о прекращении программы на заседании 9 апреля. Премьер отметил, что 94% «золотых виз», которые сейчас выдаются Испанией, приходятся на владельцев недвижимости.

Еврокомиссия вскоре после начала войны в Украине призвала страны ЕС свернуть программы «золотых паспортов» (выдачи гражданства) за инвестиции. Также Еврокомиссия призвала не выдавать «золотые визы» (виды на жительство в обмен на инвестиции) гражданам России и Беларуси.

В Испании программа «золотых виз» действовала с 2013 года.

За последние два года значительно сократили выдачу «золотых виз» Португалия, Ирландия и не входящая в ЕС Великобритания.

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