Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в Москве и Санкт-Петербурге
Французский модный дом Christian Dior и итальянская компания Prada Group полностью закрыли часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российский «дочек» компаний за 2024 год.
В 2022 году, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, обе компании объявили о приостановке работы своих бутиков в России.
Согласно отчетности, в 2024 году Prada приняла решение закрыть все подразделения, зарегистрированные в ЦУМе. Кроме того, компания не продлила аренду магазина для своего бренда Miu Miu, расположенного в Столешниковом переулке и открывшегося еще в 2011 году. У Prada продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре Crocus City Mall в подмосковном Красногорске, а еще два объекта — здание на Большой Конюшенной в Петербурге и на Большой Дмитровке в Москве — оставались в собственности у компании на конец 2024 года.
У Dior к концу 2024 года в аренде оставалось четыре магазина в Москве, следует из бухгалтерской отчетности. По сравнению с предыдущим годом их количество снизилось вдвое. В 2023 году Dior занимал девять объектов, восемь из которых были расположены в Москве, один — в Петербурге.
Адрес и размер площадей магазинов компания не раскрывает. Но на сайте Dior указаны четыре бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в здании в Столешниковом переулке и в торговом комплексе «Времена года» на Кутузовской проспекте.
В марте 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину, многие люксовые бренды объявили о приостановке работы своих магазинов в России. На месте некоторых магазинов западных брендов начали открываться российские. Так, например, на первой линии ГУМа на месте бывшего двухэтажного бутика Chanel открылся салон торгового дома «Хохлома».