«Мы гордимся тем, что делаем» Гражданин Нидерландов Вайнанд Херинкс зарабатывает миллионы на поставках в Россию Nike, Lego и Armani. Он остался в России, когда эти бренды ушли из нее

Евгений Софичук / ТАСС / Profimedia

После начала полномасштабной войны в Украине 40-летний гражданин Нидерландов Вайнанд Херинкс открыл успешный бизнес, специализирующийся на параллельном импорте товаров ушедших с российского рынка брендов.

Бизнесмен рассказал агентству Reuters, что ранее работал в московском офисе немецкой логистической компании Hellmann Worldwide Logistics. По его словам, он руководил командой из примерно 20 человек, которая помогала иностранным компаниям продавать свою продукцию в РФ, не открывая местные представительства.

Вскоре после начала войны Hellmann Worldwide Logistics ушла с российского рынка. Херинкс, который в России женился, решил остаться. «Наша жизнь здесь. Все, что у нас есть, мы построили здесь», — сказал он.

Тогда же Херинкс договорился с бывшим работодателем об использовании одного из подразделений компании, которое он переименовал в Herinckx Trade Solutions Rus (HTS) и зарегистрировал на свою супругу в апреле 2022 года. В Hellmann подтвердили журналистам, что заключили с Херинксом соответствующее соглашение, которое действовало до октября 2022 года. С тех пор Hellmann не имеет отношения к деятельности бизнесмена.

Сейчас HTS завозит в Россию продукцию многих брендов, в том числе Nike, Reebok, Lego и Armani. В ответ на запросы Reuters все эти компании заявили, что отказались от продаж в России и не знают, как туда попадают их товары. В то же время Херинкс рассказал журналистам, что в 2023 году его компания, в которой работают более 80 человек, получила выручку в 23 миллиона долларов. В 2024 году HTS рассчитывает на 37 миллионов долларов.

Вайнанд Херинкс Herinckx Trade Solutions

HTS публично не раскрывает своих клиентов, однако журналисты выяснили, что речь идет о крупнейших российских супермаркетах и интернет-магазинах. Как и другие поставщики, компания Херинкса для завоза товаров в Россию пользуется компаниями-посредниками, которые не связаны с Россией.

Сам бизнесмен рассказал Reuters, как устроена система поставок, на примере с конструктором Lego: продукцию у производителя покупает европейская компания, после чего продает ее голландской компании Херинкса, а уже она перепродает товар российской HTS. Конечные покупатели в России — 48 компаний, по большей части специализированные магазины игрушек. Часть поставок HTS проводит через свою турецкую «дочку», совладельцем которой выступает партнер Херинкса.

На вопрос журналистов, почему он решил рассказать о своем бизнесе, Херинкс ответил: «То, что мы делаем, — классно, мы этим гордимся. Мои дети играют в Lego, и я не имею ничего против того, чтобы и остальные дети в него играли». Он также добавил, что его компания занимается благотворительной деятельностью. О какой благотворительности идет речь, он не уточнил.

Reuters отмечает, что компания Херинкса формально не нарушает введенных Западом санкций. Однако то, что в России все еще можно купить товары ушедших брендов, позволяет президенту Владимиру Путину поддерживать среди россиян уверенность в том, что война не разрушает «нормальную жизнь», сказал в комментарии агентству экономист Сергей Гуриев.

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