В России создали новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан

В России создана служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Служба создается на базе Главного управления по вопросам миграции МВД, ее в статусе первого заместителя министра внутренних дел возглавит Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, заместитель генерального прокурора Игоря Краснова.

На организационные мероприятия, связанные с созданием новой структуры президентский указ отводит три месяца. В этот же срок правительство должно обеспечить финансирование расходов, связанных с созданием службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная задача новой службы — «упорядочивание миграционных процессов и реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами законов РФ, снижение противоправной деятельности» (цитата по «Интерфаксу»).

Главное управление по вопросам миграции МВД, на базе которого создана новая служба, в 2016 году получило функции и полномочия упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) России. ФМС, в свою очередь, до 2012 года входила в МВД, а затем на несколько лет стала самостоятельной структурой.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали больше ограничивать права мигрантов. В частности, в России приняли новый специальный режим высылки в отношении мигрантов, а с 1 апреля 2025 года российские школы перестали принимать детей иностранцев, не подтвердивших знание русского языка.

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