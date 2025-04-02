Ушла в отставку глава приграничного Кореневского района Курской области. Ее критиковали за проваленную эвакуацию жителей во время наступления ВСУ

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева подала заявление об отставке по собственному желанию, пишет издание «7×7».

2 апреля собрание района на внеочередном заседании, проходившем в дистанционном формате, приняло отставку Дегтяревой. Исполняющим обязанности главы района стал ее заместитель Владимир Жилинков.

Жители Кореневского района начали активно критиковать Марину Дегтяреву после того, как в августе 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. В частности, Дегтяреву обвиняли в том, что она не организовала эвакуацию населения.

В ноябре 2024-го более 2 тысяч жителей района подписали петицию с требованием об отставке Дегтяревой из-за утраты доверия и непрофессионализма.

Под давлением жителей занимавший тогда должность губернатора Курской области Алексей Смирнов рекомендовал главе Кореневского района написать заявление об отставке. В ответ она заявляла, что «никуда не собирается уходить» и продолжит работу.

В марте 2025-го новый исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн отказался увольнять Дегтяреву по требованию жителей, потому что это «Майданом попахивает», отмечает «7×7».

Осенью 2024 года жители Курской области добились отставки главы Суджанского района Александра Богачева, которого также обвиняли в том, что он не смог организовать эвакуацию. Сам Богачев заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних». «Должен быть кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — говорил он.

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