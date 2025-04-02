Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 и 18 годам двух российских командиров, обвиняемых в убийстве и пытках семерых солдат своей дивизии

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил полковника Евгения Малышко и старшего сержанта Романа Тимонина к 20 и 18 годам по в убийстве, пытках и надругательстве над телами семерых сослуживцев, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор Малышко вынесли еще 6 февраля, Тимонину — 31 марта. Другие подробности их дел в суде сообщить отказались.

Однако о деле рассказывало в августе 2024 года украинское «Суспiльне». Журналисты утверждали, что получили материалы дела от источника в российском Следственном комитете. По информации издания, начальник 6-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России Марат Оспанов поручал своим подчиненным наказывать солдат, которые нарушали воинскую дисциплину или не выполняли приказы.

Летом 2023 года Оспанов приказал своему заместителю Малышко вывезти семерых наказанных солдат из подвалов в городе Попасная в Луганской области, где их содержали как нарушителей, на линию фронта и убить. Тот привлек к исполнению приказа еще нескольких сослуживцев, включая Тимонина. 4 июля семерых военных вывели из подвала, отвезли к селу Бахмутское в Донецкой области, там завели в подвал пустого дома и закидали гранатами.

Еще одним обвиняемым по этому делу проходит прапорщик Евгений Чуканов. Суд над ним еще идет, пишет «Медиазона».

Читайте также

Командиров российской дивизии в ЛНР обвинили в пытках и убийстве семерых подчиненных Возбуждено уголовное дело, о котором не сообщал СК. Но о нем узнали украинские журналисты

Читайте также

Командиров российской дивизии в ЛНР обвинили в пытках и убийстве семерых подчиненных Возбуждено уголовное дело, о котором не сообщал СК. Но о нем узнали украинские журналисты