США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга

Министерство финансов США исключило из санкционного списка по России Карину Ротенберг — жену миллиардера и друга Владимира Путина Бориса Ротенберга.

Карина Ротенберг попала под санкции США в марте 2022 года — после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Почему ее исключили из санкционного списка, Минфин США не объяснил.

Кроме того, США ввели санкции против пяти человек из-за связи с Саидом аль-Джамалем, которого Вашингтон считает финансовым посредником йеменских хуситов.

Среди тех, кто попал в список — россияне Юрий Беляков и Вячеслав Виданов. Это капитаны сухогруза «Ам Тесеус» (другое название — «Зафар»). В Украине считают, что этот балкер участвовал в транспортировке украинского зерна из аннексированного Крыма. Само судно также попало под санкции.

Борис Ротенберг входит в список 125 миллиардеров России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Ротенберг знаком с Владимиром Путиным с детства — они ходили в одну секцию по дзюдо. Сейчас бизнесмен занимает пост вице-президента Федерации дзюдо России и владеет футбольным клубом «Сочи».

Карина Ротенберг (девичья фамилия Гапчук) — глава Федерации конного спорта Москвы с 2011 года. Она вторая жена Бориса Ротенберга. Они поженились в 2009 году. Из утечки «архива Ротенбергов» журналисты узнали, что у Карины Ротенберг и двух из трех ее детей есть гражданство США.

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Ближайшие друзья Путина избегали санкций с помощью жен — гражданок Латвии и США. А еще, вероятно, подарили дочери президента шале в Австрии Что мы узнали из утечки «архива Ротенбергов»

расследование о братьях Ротенбергах и их женах

Ближайшие друзья Путина избегали санкций с помощью жен — гражданок Латвии и США. А еще, вероятно, подарили дочери президента шале в Австрии Что мы узнали из утечки «архива Ротенбергов»