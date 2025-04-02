Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Погибли четыре человека

Войска РФ атаковали Кривой Рог вечером 2 апреля, сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, удар был нанесен баллистической ракетой по объекту гражданской инфраструктуры. Также повреждены многоэтажные дома. Лысак пишет, что целью стало одно из городских предприятий. На месте удара возник пожар.

В результате обстрела погибли четыре человека. Еще трое ранены — это 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее днем 2 апреля войска РФ атаковали беспилотником Харьков. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, дрон попал в многоэтажный жилой дом. В результате ранены пять человек, в том числе десятилетний ребенок.

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