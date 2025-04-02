Харьков атаковали 15 российских беспилотников. Пострадали восемь человек

Харьков атаковали 15 российских беспилотников, пострадали не менее восьми человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Попадания пришлись в основном по Холодногорскому району. Пострадали, по словам Терехова, восемь человек, в числе которых есть дети. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, как минимум у троих пострадавших — острая реакция на стресс. Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сообщил «Суспільне Харків», что острую реакцию на стресс диагностировали у восьмерых пострадавших

По данным Терехова, в Холодногорском районе загорелись два промышленных здания и были повреждены более 10 домов частного сектора. Гладких уточнил, что удары пришлись по двум гражданским предприятиям, где производили санки и полипропилен, возник пожар общей площадью 1500 квадратных метров.

Накануне Командование Воздушных сил ВСУ впервые в 2025 году не зафиксировало российские дроны над территорией Украины. В течение ночи, по данным командования, были сбиты только две российские ракеты Х-59/69. Украинские издания отмечали, что, несмотря на отсутствие массированной атаки, удары все же были — в частности, по словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, российские войска «с вечера и до утра» продолжали бить по Никополю с применением артиллерии и беспилотников. В Сумской областной военной администрации сообщили об ударе по Юнаковской общине, в результате которого пострадал один человек.