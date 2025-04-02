Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов для «защиты суверенитета России». Один из них предусматривает заочные суды за «фейки» об армии

Госдума одобрила в первом чтении пакет из трех законопроектов, которые, по словам депутатов, направлены «на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России».

Первый законопроект расширяет основания для объявления людей «иноагентами». Согласно документу, ими могут объявить лиц, которые оказывают содействие иностранным организациям, «действующим вопреки интересам РФ», а также вовлекают граждан в сбор военно-технической информации о России.

Второй законопроект позволяет проводить заочные суды против уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений. К новым составам преступлений, по которым можно будет судить заочно, отнесены «фейки» и «дискредитация» армии РФ, призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, реабилитация нацизма.

Третий законопроект ужесточает наказание по ряду обвинений антивоенного характера. Так, документ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет за «корыстное содействие» международным организациям, в которых Россия не участвует. Кроме того, депутаты предлагают сажать на сроки до пяти лет за «дискредитацию» армии РФ и призывы к санкциями против России, совершенные из корысти или по найму. Соответствующие поправки предлагается внести в действующие статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

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