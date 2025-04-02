Глава МИД Франции: «военная конфронтация» станет неизбежной, если не будет заключена новая ядерная сделка с Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что если переговоры по иранской ядерной программе провалятся, то «военная конфронтация» станет практически неизбежной. Об этом он сказал, выступая в парламенте, передает AFP.

«В случае провала военная конфронтация, по-видимому, будет почти неизбежной», — заявил он.

Барро добавил, что «наша цель — достичь соглашения, которое поддается проверке и надолго ограничит иранскую ядерную программу». Он подчеркнул, что Иран «никогда не должен получить ядерное оружие».

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США нанесут удары по Ирану. «Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — говорил Трамп в интервью NBC News.

В конце марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном по поводу своей «быстро развивающейся» ядерной программы. Ранее Трамп направил письмо верховному лидеру страны Али Хаменеи, в котором был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки.

Соглашение, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий), было заключено рядом стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) и утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН в 2015 году. В 2018-м Трамп на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке. В свой второй срок Трамп заявлял, что Ирану «придется что-то сделать», потому что у него «не может быть ядерного оружия».