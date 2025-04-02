Amazon подал заявку на покупку TikTok

Компания Amazon в последний момент подала заявку на приобретение американского подразделения TikTok у китайской ByteDance. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Предложение было направлено в форме письма, адресованного вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли страны Говарду Латнику.

Собеденики газеты отмечают, что различные стороны, участвующие в переговорах об изменении структуры собственности TikTok, не воспринимают предложение Amazon всерьез.

В Amazon от комментариев отказались.

The New York Times отмечает, что 2 апреля Трамп планирует провести встречу с высокопоставленными чиновниками Белого дома, на которой будет обсуждаться будущее TikTok. Потенциальная сделка может предполагать вхождение в капитал соцсети новых американских инвесторов без формальной продажи компании.

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Конгрессмены сочли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения. В апреле документ подписал президент США Джо Байден, а в январе, за несколько дней до инаугурации Трампа, Верховный суд США поддержал этот закон.

После своей инаугурации, которая состоялась 20 января, Трамп издал указ, которым поручил генеральному прокурору США отсрочить вступление закона в силу на 75 дней. Он заявил, что TikTok сможет продолжить работу на территории США при условии передачи 50% акций американским компаниям.

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