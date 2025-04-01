Прокуратура Нидерландов считает, что у напавшего на прохожих в Амстердаме могли быть террористические мотивы

30-летнего украинца, арестованного после нападения на прохожих в центре Амстердама, подозревают в попытке убийства пяти человек с террористическим умыслом, сообщила прокуратура Нидерландов.

Конкретные мотивы преступника все еще не называются. Однако именно из-за того, как он действовал, прокуратура подозревает украинца в терроризме. «Подозреваемый напал с ножом на пять человек средь бела дня в очень оживленном месте», — отметил представитель прокуратуры Амстердама.

Несмотря на подозрения, расследование нападения продолжается. Проверяются все версии случившегося, добавили в прокуратуре.

Подозреваемый 1 апреля предстал перед судом, который постановил, что украинец останется под стражей еще как минимум две недели. Сейчас он может общаться только с адвокатом.

30-летний украинец из Донецкой области напал на прохожих на площади Дам в центре Амстердама 27 марта. Ранения получили пять человек: жительница Амстердама, а также граждане Польши, Бельгии и США. Четверо из них все еще находятся в больнице.

При себе у нападавшего нашли документы на разные имена. Из какой части Донбасса — подконтрольной Украине или аннексированной РФ — он приехал, неизвестно.