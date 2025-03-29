Преступник, ранивший ножом пять человек в центре Амстердама, оказался уроженцем Донбасса

Полиция Амстердама установила личность подозреваемого в нападении на прохожих в центре города 27 марта. Это 30-летний украинец из Донецкой области, сообщает телеканал NOS со ссылкой на местные власти.

Канал отмечает, что пока неясно, из какой части Донецкой области приехал подозреваемый — из аннексированной Россией или из подконтрольной Украине. Полиции было сложно установить личность нападавшего, потому что при себе у него нашли документы на несколько имен.

De Telegraaf пишет, что подозреваемого зовут Роман Д. Сейчас он находится в тюрьме в Схевенингене недалеко от Гааги, куда его доставили из больницы. 1 апреля подозреваемый предстанет перед судом.

Полиция пока ничего не сообщает о мотивах нападения и расследует все версии случившегося.

Нападение произошло 27 марта на площади Дам в центре Амстердама — это одно из популярных среди туристов мест города. Подозреваемый ранил ножом пять человек. Пострадали жительница Амстердама, а также граждане Польши, Бельгии и США. По состоянию на 28 марта четверо пострадавших все еще находились в больнице. Нападавшего задержал прохожий — как утверждается, британский турист.