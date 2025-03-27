На центральной площади Амстердама преступник напал на прохожих с ножом. Пять человек ранены
Источник: nos.nl
На площади Дам в центре Амстердама неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, сообщает телеканал NOS.
Пять человек получили ранения, сообщила полиция.
Подозреваемого задержали. Кто он, не сообщается, мотивы его действий пока неясны.
Дам — центральная площадь Амстердама, на которой находится Королевский дворец и проводятся массовые мероприятия. Ежедневно ее посещают несколько тысяч туристов.