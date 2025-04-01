Парламент Грузии принял аналог американского закона об «иноагентах» и вернул в УК статью об измене родине

Парламент Грузии принял закон о регистрации «иностранных агентов», аналогичный американскому закону (Foreign Agents Registration Act, FARA), сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Один из авторов документа, глава парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что новый закон об «иноагентах» предполагает уголовное преследование юридических и физических лиц, которые получают иностранное финансирование и уклоняются от регистрации в реестре Минюста Грузии.

Оппозиция и представители гражданского общества критиковали инициативу, отмечая, что она направлена против независимых гражданских организаций и СМИ, пишет «Радио Свобода».

Грузинский парламент также одобрил возвращение в Уголовный кодекс страны статьи «Измена родине». Она была отменена в 2007 году при Михаиле Саакашвили. Все преступления, которые подпадали под эту статью с тех пор преследовались по другим статьям, отмечает «Радио Свобода». Теперь статья об измене родине объединит 10 УК. Нарушение одной или нескольких этих статей повлечет также обвинение в измене родине. Отдельный срок за измену родине не предусмотрен.

Оппозиция считает, что возвращение статьи об измене родине необходима властям Грузии для анонсированного суда над бывшей правящей партией «Единое национальное движение» и ее лидером Михаилом Саакашвили.

Кроме того, парламентарии одобрили другие законы и поправки, ограничивающих деятельность СМИ и неправительственных организаций. Среди них:

Поправки в закон о вещании. Они полностью запрещают иностранное финансирование вещателей, вводят новые ограничения для журналистской деятельности, в том числе по защите источников, усиливают контроль и санкции за нарушения.

Норма об удалении термина «гендер» из 15 действующих законов. «Гендерное равенство» заменяется на «равенство женщин и мужчин», а понятие «гендерная идентичность» исключается.

Отмена обязательного участия НПО в законодательном процессе.

Теперь принятые законы должен подписать президент Грузии Михаил Кавелашвили. Поправки в законах о вещании, о гендерном равенстве и об участии НПО в законодательном процессе вступят в силу немедленно после подписания, закон регистрации «иностранных агентов» — через 60 дней.

Обсуждение инициатив проходило на фоне массовых протестов оппозиции и сторонников евроинтеграции Грузии, которые обвиняют правящую партию «Грузинскую мечту» в пророссийской политике. «Мечта» фактически контролирует грузинский парламент — ее депутаты занимают 79 мест из 150.

Первый закон об «иноагентах» — закон об иностранном влиянии, аналогичный российскому — вступил в силу в Грузии в августе 2024 года. Он предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Принятие закона также сопровождалось масштабными протестами.