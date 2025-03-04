Парламент Грузии одобрил в первом чтении инициативу, полностью аналогичную американскому закону об иностранных агентах

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о регистрации иностранных агентов, аналогичный американскому закону (Foreign Agents Registration Act, FARA), сообщает Tabula.

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе, представивший законопроект, назвал его «подробным переводом американского закона». По его словам, грузинский законопроект, в отличие от американского, распространяющегося на всех, будет применяться только к юридическим лицам.

В пояснительной записке к законопроекту, который был опубликован 24 февраля 2025 года, говорилось, что принятый в мае 2024 года закон об иностранном влияния «не обеспечивает в достаточной мере» цели прозрачности — в частности, большинство некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование предпочитают не регистрироваться и подвергаться санкциям. Соответственно, действующий закон «не может эффективно реализовать волю законодателя», говорится в пояснительной записке.

Член «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе говорил, что в прошлом году парламент «принял облегченную версию FARA, которая не реализована в полной мере», и теперь вместо нее «мы примем новый, американский закон, прямую копию его нынешней версии, и обеспечим его полную реализацию».

Грузинские издания отмечали, что внесенный законопроект представлял собой точную копию американского — вплоть до перевода понятий, отсутствующих в грузинских реалиях: «конгресс», «библиотека конгресса», «государственный департамент» и другие. Парламентарии заявили, что в будущем эти неточности будут устранены на уровне подзаконных актов.

В США за соблюдением аналогичного закона следит министерство юстиции. В Грузии отдельного ведомства нет, однако, как пояснял Гордуладзе накануне, когда инициативу одобряла правительственный комитет, отслеживать исполнение закона предположительно будет Антикоррупционное бюро.

Законопроект об иностранном влиянии вносился в грузинский парламент дважды. Один раз его отозвали после массовых протестов, однако весной 2024 года он был принят даже несмотря на вето действующего президента Саломе Зурабишвили, которая отказалась его подписывать. Она назвала закон «по своей сути и духу российским», противоречащим конституции и «всем европейским стандартам». Закон предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%.

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