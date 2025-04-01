МВД РФ пообещало предпринять «все меры» для задержания и экстрадиции соратников Навального. В сообщении ведомства они названы «предателями Родины»

МВД России выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что продолжает «оперативное сопровождение уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности».

Ведомство сообщает, что по обвинению «в совершении тяжких и особо тяжких преступлений» разыскиваются соратники Алексея Навального Дмитрий Низовцев, Руслан Шаведдинов и Нина Волохонская. По данным МВД, все трое обвиняются в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Кроме того, Низовцева обвиняют в «фейках» про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и уклонении от обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ), а Шаведдинова — в «фейках» про армию и улонении от обязанностей «иноагента».

Еще трое человек — Даниил Голубев, Павел Грибунин и Артем Ионов — проверяются «на причастность к указанной преступной деятельности».

«Согласно имеющимся материалам, среди вышеперечисленных беглецов есть лица, участвовавшие в деятельности ФБК и в несогласованных акциях, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности. МВД России в рамках своей компетенции предпримет все предусмотренные законодательством меры для документирования их противоправной деятельности, инициирования соответствующих процессуальных решений, задержания и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — заявили в МВД.

В сообщении МВД сотрудники ФБК названы «предателями Родины».

«В то время, когда тысячи наших сограждан в рамках специальной военной операции отстаивают с оружием в руках национальные интересы и территориальную целостность Российской Федерации, эти предатели Родины ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа», — говорится в пресс-релизе МВД.

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