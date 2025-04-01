Более 20 российских миллиардеров сменили страну в рейтинге Forbes

В рейтинге богатейших людей мира, опубликованном 1 апреля журналом Forbes, 24 миллиардера, которые были названы российскими в прошлогоднем списке, теперь обозначены как представители других стран. Об этом сообщает «Агентство».

Среди тех, кто сменил страну, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая в рейтинге теперь представляет Великобританию. Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун теперь представляет Монако, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев — Францию, бывший президент Альфа-Банка Петр Авен — Латвию.

Кроме того, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут представлены как бизнесмены из Израиля.

Согласно подсчетам «Агентства», больше всего бизнесменов, сменивших в страну в списке Forbes, теперь представляют Швейцарию, на втором месте — Израиль.

Издание отмечает, что обычно изменения в разделе страны издание вносит по требованию представителей бизнесменов.

Состояние всех богатейших бизнесменов мира Forbes в рейтинге 2025 года оценил в 16,1 триллиона долларов. В рейтинг попали около 3000 человек. На первой строчке списка Forbes разместился Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов.