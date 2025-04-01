«А вот и последствия появления реестра блогов». Главред «Осторожно, новости» сообщил, что Роскомнадзор потребовал удалить пост об обстреле Харькова

Телеграм-канал «Осторожно, новости» (проект Ксении Собчак) по требованию Роскомнадзора удалил сообщение об атаке беспилотников на Харьков, заявил главный редактор «Осторожно, новости» Сергей Титов.

«А вот и последствия появления реестра блогов от 10 тысяч подписчиков. РКН прислал нам требование удалить новость о прилетах в Харькове. Уведомление пришло на почту, которая привязана к Госуслугам, через которые вносились данные в перечень Роскомнадзора», — сообщил Титов в своем телеграм-канале 1 апреля.

В уведомлении Роскомнадзора, которое опубликовал Титов, говорилось, что сообщение «Осторожно, новости» содержит «недостоверную информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, а также дискредитирующую использование Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках проведения специальной военной на территории Украины».

Как отметил Титов, в тексте не упоминались российские войска. «Просто информация о пострадавших со ссылкой на местные власти и картинка из местных пабликов. Очень сухая подача, которая до этого казалась всегда легальной», — отметил главред издания.

По его словам, редакция сразу же удалила новость, «потому что мы живем в правовом демократическом государстве и уважаем законы».

Титов приложил скриншот удаленного сообщения. В нем говорилось о том, что в результате атаки беспилотников в Харькове погиб один человек и 15 получили ранения. Вероятно, речь идет об атаке российских беспилотников на Харьков, совершенной вечером 29 марта.

Роскомнадзор в ноябре 2024 года начал вести реестр блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек. Регистрация крупных каналов и пабликов проводится на Госуслугах. Заявки на регистрацию могут подать авторы аккаунтов в ютьюбе, тиктоке, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на других платформах — за исключением инстаграма, фейсбука и соцсети X.

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