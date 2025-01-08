Авторы крупных телеграм-каналов обязаны зарегистрироваться в реестре блогеров Роскомнадзора. Этого не сделали ни Кадыров, ни Захарова, ни депутаты, которые приняли такой закон

Рамзан Кадыров на встрече с Вячеславом Володиным и другими депутатами Госдумы, июнь 2022 года Государственная дума

Многие российские чиновники и депутаты проигнорировали требования российского законодательства, обязывающего их зарегистрировать свои телеграм-каналы с большим числом подписчиков в реестре блогеров. Внимание на это обратил исследовательский проект «Система».

Соответствующие поправки в закон «Об информации» вступили в силу 1 ноября 2024 года. До 1 января владельцы всех телеграм-каналов или страниц в социальных сетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек, были обязаны зарегистрироваться в специальном «реестре блогеров» Роскомнадзора. В случае неисполнения этого условия Роскомнадзор получил право заблокировать телеграм-канал или аккаунт в соцсети. Самих авторов могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. Размещать у них в блогах рекламу нельзя — под угрозой штрафа для самих рекламодателей. Также закон запрещает делать репосты из этих каналов и блогов.

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При этом, выяснила «Система», на 8 января в реестре блогеров не зарегистрировались глава Чечни Рамзан Кадыров, на телеграм-канал которого подписаны более двух миллионов человек, и представитель МИД РФ Мария Захарова, у которой полмиллиона подписчиков. Требования законодательства также не соблюдают спикер парламента Чечни Магомед Даудов (1,3 миллиона) и основатель пропагандистского телеканала «Царьград» Константин Малофеев (950 тысяч).

Также в реестре нет каналов некоторых депутатов Госдумы — например, Марии Бутиной, Нины Останиной, Петра Толстого, Алексея Журавлева, Антона Немкина и Андрея Лугового. Как напоминает «Система», все они голосовали за поправки к закону «Об информации», предусматривающие создание реестра.

В реестре отсутствиют и многие провоенные телеграм-каналы, такие как «Рыбарь» (1,3 миллиона подписчиков), «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (1,7 миллиона), «Старше Эдды» (600 тысяч).

В то же время, отмечает «Система», многие прокремлевские блогеры, государственные СМИ и политики выполнили требования законодательства. Так, в реестр блогеров добавили свои данные зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (1,4 миллиона подписчиков в телеграме), председатель Госдумы Вячеслав Володин (1,3 миллиона), агентство ТАСС (500 тысяч), официальный канал Кремля (250 тысяч).

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