15 россиян впервые попали в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Среди них владелица сетей «ЛʼЭтуаль» и «Подружка»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. Россия представлена в нем 146 бизнесменами, из которых 15 впервые попали в рейтинг. По числу новых участников рейтинга РФ занимает пятое место.

Среди тех, кто впервые оказался в списке богатейших в мире людей — владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина. «Алькор и Ко» управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов «ЛʼЭтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (более 600 магазинов). Состояние Володиной составители рейтинга оценили в 1,1 миллиарда долларов. Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России.

Самый богатый из новых участников рейтинга из России — владелец фармацевтической компании «Фармасинтез», натурализованный россиянин Викрам Пуния, состояние которого оценено в 2,1 миллиарда долларов.

Самым богатым среди всех российских участников списка в 2025 году оказался совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние составители рейтинга оценили в 28,7 миллиарда долларов. Годом ранее он также возглавлял рейтинг, тогда его состояние оценивалось в 28,6 миллиарда долларов.

Совокупное состояние 146 российских миллиардеров оценивается в 625,5 миллиарда долларов. Как отмечает российский Forbes — это рекорд. Предыдущий максимум был в 2021 году — до начала полномасштабной войны в Украине — 606,2 миллиарда долларов.

Уроженец России Павел Дуров — основатель мессенджера Telegram — в рейтинге отнесен к ОАЭ. Его состояние составители списка оценили в 17,1 миллиарда долларов (118 место). С 2018 года, по подсчетам Forbes, состояние Дурова увеличилось в 10 раз.

Состояние всех богатейших бизнесменов мира Forbes в рейтинге 2025 года оценил в 16,1 триллиона долларов. В рейтинг попали около 3000 человек. На первой строчке списка Forbes разместился Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов.