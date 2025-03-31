В Мурманске мужчина открыл стрельбу с крыши жилого дома. Его «обезвредили», госагентства утверждают, что он ранен

В Мурманске мужчина открыл стрельбу с крыши жилого дома на Кольском проспекте, 10, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Чибис попросил жителей «соблюдать элементарные меры безопасности»: погасить свет, отойти от окон и «не рисковать ради „горячего“ видео».

Спустя 40 минут Чибис написал, что стрелок «обезврежен», не пояснив, что это означает. Агентство ТАСС со ссылкой на Росгвардию вначале написало, что стрелявший «нейтрализован», затем — что он ранен. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы также сообщают, что стрелявший ранен.

Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительной информации, ранение у стрелка тяжелое.

В МВД сообщили, что вечером в полицию «поступила информация о хлопках, похожих на звуки выстрела с крыши жилого дома по Кольскому проспекту». На место прибыли полицейские, мотивы и личность стрелявшего устанавливаются.