Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым и пригрозил ему «большими проблемами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки, в рамках которой американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов Украине. У отказа от сделки, предупредил Трамп, будут последствия.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по Reuters).

Президент США добавил, что Зеленский хочет, чтобы Украина «была членом НАТО, но она никогда членом НАТО не будет. Он [Зеленский] это понимает».

Трамп, говоря о сделке по природным ресурсам, говорили лишь о редкоземельных металлах в Украине. При этом несколько дней назад стало известно, что США подготовили вариант соглашения о недрах, предполагающий, что американские компании получат приоритетный доступ к разработке всех полезных ископаемых на территории Украины.

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