Трамп заявил, что «не шутит» по поводу третьего срока и «есть методы», позволяющие ему стать президентом снова

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что не исключает возможности баллотироваться на третий срок в качестве президента и существуют «методы» для этого.

«Многие хотят, чтобы я это сделал. Но я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано», — сказал Трамп. Когда его попросили пояснить, он ответил, что «не шутит». «Но я не шучу — еще слишком рано об этом думать», — заявил президент.

NBC News отмечает, что идти на третий срок президенту запрещает 22-я поправка Конституции, ограничивающая время на этом посту для одного человека только двумя сроками (неважно, подряд или с перерывами). Однако Трамп ответил, что «есть методы», с помощью которых он бы мог баллотироваться в третий раз.

В ответ на вопрос NBC News о сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться, а затем передаст свой пост, Трамп ответил, что «это один метод», добавив, что «есть и другие». На просьбу рассказать о них он просто ответил «нет».

О возможности баллотироваться на третий срок Трамп упоминал еще во время предвыборной кампании 2016 года и затем, как отмечает «Би-би-си», возвращался к этой теме несколько раз. Для отмены 22-й поправки, которая ограничивает президентские сроки, необходимо одобрение двух третей законодателей в каждой из палат конгресса США.

В январе 2024 года республиканец из палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку, писал Axios, отмечая, впрочем, что это «крайне маловероятно»: для внесения изменений помимо одобрения двух третей нужна еще ратификация 38 штатами.

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