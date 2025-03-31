Спикер Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова пропала в Варшаве. Ее телефон обнаружили в Беларуси

Мобильный телефон спикера Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой, которая почти неделю не выходит на связь, находится в Беларуси. Об этом сообщил бывший белорусский дипломат, соратник Светланы Тихановской Павел Латушко.

По его словам, совет «техническим способом» установил, что телефон Мельниковой находится в Беларуси с 19 марта.

Анжелика Мельникова вместе с семьей проживала в Варшаве. Она перестала выходить на связь 25 марта, после чего Латушко подал заявление об ее исчезновении в правоохранительные органы Польши. Местные власти продолжают «активные поиски» спикера КС, сообщал Латушко 30 марта.

Вместе с Мельниковой пропали ее дочери шести и 12 лет. Как отмечалось, делегаты КС не виделись с Мельниковой несколько недель, поскольку она болела ковидом. Издание «Наша Ніва» писало, что Мельникова якобы вылетела в Лондон, а ее бывший муж в это же время уехал в Беларусь.

31 марта один из телеграм-каналов, связанных с белорусскими силовиками, опубликовал фото спикера КС с подписью «Анжелика Мельникова подписывает протокол допроса». Как выяснило издание «Зеркало», на самом деле этот снимок был сделан в Варшаве 19 июля 2024 года во время интервью Мельниковой для канала «Белсат».

Анжелике Мельниковой 38 лет. До 2018 года она работала заместителем генерального директора «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Во время протестов в Беларуси 2020 года Мельникова занялась активизмом. Ее дважды штрафовали по административным статьям. В сентябре 2020 года семья Мельниковой уехала из Беларуси. В июле 2024-го активистку выбрали спикером Координационного совета.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в августе 2020 года на фоне масштабных протестов из-за выборов президента Беларуси. Александр Лукашенко обвинял совет в попытке захватить власть в стране.