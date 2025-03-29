Координационный совет белорусской оппозиции сообщил об исчезновении своего спикера Анжелики Мельниковой. Она не выходит на связь несколько дней

Спикер Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Анжелика Мельникова не выходит на связь с 25 марта, сообщила пресс-служба КС.

Мельникова вместе с семьей жила в Варшаве. По данным совета, сейчас ее в Польше нет. Бывший белорусский дипломат, соратник Светланы Тихановской Павел Латушко сообщил об исчезновении Мельниковой в польские правоохранительные органы.

«Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что представители демократических сил Беларуси остаются приоритетными целями спецслужб режимов в Беларуси и России», — отметили в КС.

Полномочия Мельниковой временно перешли к вице-спикеру Стасе Глинник.

Вместе с Мельниковой исчезли ее дочери шести и 12 лет, пишет издание «Зеркало». По данным «Еврорадио», спикер КС, скорее всего, находится не на территории Евросоюза. Как сообщает издание, делегаты КС несколько недель не видели спикера, потому что она болела COVID-19, но связывалась с ними.

Латушко сообщил, что бывший муж Мельниковой уехал в Беларусь. «Наша Ніва» пишет, что он покинул Польшу одновременно с бывшей женой, которая, по данным издания, вылетела в Лондон. Журналисты утверждают, что после исчезновения спикера совет лишился доступа к своим счетам — он якобы был только у Мельниковой.

Анжелике Мельниковой 38 лет. До 2018 года она работала заместителем генерального директора «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Во время протестов в Беларуси 2020 года Мельникова занялась активизмом. Ее дважды штрафовали по административным статьям. В сентябре 2020 года семья Мельниковой уехала из Беларуси. В июле 2024-го активистку выбрали спикером Координационного совета.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в августе 2020 года на фоне масштабных протестов из-за выборов президента Беларуси. Александр Лукашенко обвинял совет в попытке захватить власть в стране.