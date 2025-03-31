«ОВД-Инфо»: москвичку задержали по делу о «пропаганде ЛГБТ» из-за видео с целующимися мужчинами. Она добавила ролик себе во «ВКонтакте» 14 лет назад

Жительницу Москвы задержали по делу о «пропаганде ЛГБТ» в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП) из-за сохраненного видео во «ВКонтакте». Об этом «ОВД-Инфо» сообщила сама задержанная, попросив не указывать ее имени.

По словам девушки, утром 31 марта возле дома ее ждали сотрудники полиции. Они задержали москвичку и отвезли в отдел полиции № 3 на Московском метрополитене.

Там на девушку составили протокол. Ей вменили видео с двумя целующимися мужчинами, которое она добавила себе на страницу во «ВКонтакте» в 2011 году. После этого москвичку отпустили.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». После этого власти РФ и представители правоохранительных органов начали закрывать гей-клубы, проводить рейды на гей-вечеринках и возбуждать уголовные дела на ЛГБТК-активистов.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2023 год и первое полугодие 2024 года российские суды назначили 188 штрафов на сумму почти в 30 миллионов рублей по административным статьям о «пропаганде нетрадиционных отношений, и педофилии»

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