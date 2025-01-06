За полтора года в России назначили 188 штрафов на 30 миллионов рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений»

За 2023 год и первое полугодие 2024 года российские суды назначили 188 штрафов на сумму почти в 30 миллионов рублей по административным статьям о «пропаганде нетрадиционных отношений, и педофилии». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.

Согласно данным департамента, в 2023 году по статьям 6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП суды назначили 101 физическому и юридическому лицу штрафы на общую сумму 16,2 миллиона рублей. За первое полугодие 2024 года по этим статьям назначены штрафы 87 лицам на общую сумму 13,7 миллиона рублей.

За полтора года к административной ответственности суды привлекли 125 граждан, 27 юридических лиц и 44 должностных лиц.

В департаменте уточнили, что из почти 30 миллионов рублей добровольно уплачено или принудительно взыскано 16,2 миллиона рублей.

ТАСС со ссылкой на Судебный департамент также приводит статистику по штрафам, назначенным «иноагентам» за несоблюдение требований. За 2023 году и первую половину 2024 года суды назначили 620 штрафов на общую сумму 25,8 миллиона рублей.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел штрафы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и » (статья 6.21 КоАП). Также были введены штрафы за распространение такого контента среди несовершеннолетних (статья 6.21.2 КоАП) и за «пропаганду педофилии» (статья 6.21.1 КоАП). С 2013 в России действовал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Новый закон распространил запрет на «пропаганду» среди всех россиян.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ объявил «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Согласно отчету «ОВД-Инфо», в связи с деятельностью «международного движения ЛГБТ» возбуждено уже 12 уголовных дел.