Фильм о первом советском сексологе Игоре Коне получил приз «Артдокфеста» за режиссуру. Лента вышла на «Медузе»

Жюри международного фестиваля документального кино «Артдокфест» подвело итоги конкурсной программы «Артдоксеть» 2025 года.

Главный приз конкурса получил фильм «Плен» журналистки телеканала «Дождь» Екатерины Фоминой. Он рассказывает истории украинских женщин, подвергающимся пыткам и насилию в российском плену.

Приз за лучшую режиссуру достался картине «Ради чего я плыл против течения», снятый берлинской студией Narra и кооперативом независимых журналистов «Берег». Режиссер — Игорь Садреев. Это лента о первом советском сексологе, социологе, психологе, докторе философских наук Игоре Коне. Картина вышла на ютьюб-канале «Медузы».

«Он открыл нам секс». История первого советского сексолога Игоря Кона Meduza

Специальный приз жюри присужден фильму Никиты Лойка (Media Loft) «Таблетка от себя» — о людях, прошедших через так называемую .

Отдельный диплом жюри с формулировкой «за большую повесть о войне, жизни и смерти через маленькое окно одного дома» получил фильм «В моем доме живет смерть. История одной битвы в Угледаре», снятый «Русской службой Би-би-си». Авторы картины — Андрей Горянов, Виктория Аракелян, Татьяна Преображенская.

Конкурс «Артдоксеть» проходил с 28 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года. В нем участвовал 21 фильм.

В состав жюри конкурса вошли режиссер Маша Новикова, журналист Елена Волошина и директор форума «СловоНово» Евгения Шишкина.

Конкурс «Артдоксеть» ежегодно проводится с 2018 года, это одна из основных программ «Артдокфеста». В конкурсе участвуют документальные фильмы, размещенные авторами в открытом доступе в интернете.

Лучшим фильмом основной программы «Артдокфеста» 2025 года была признана картина украинского режиссера Владимира Сидько «Миссия 200». Фестиваль проходил в Риге с 1 по 8 марта.