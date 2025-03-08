Гран-при «Артдокфеста-2025» получил фильм «Миссия 200» украинского режиссера Владимира Сидько

В Риге объявлены лауреаты международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который проходил с 1 по 8 марта. Лучшим фильмом фестиваля признана картина украинского режиссера Владимира Сидько «Миссия 200», сообщили «Медузе» организаторы фестиваля.

«Владелица турфирмы из Украины с началом полномасштабной войны становится волонтером — и сопровождает тела погибших военных в их родные дома. Подобно мифологическому Харону, который переправлял души на другой берег Стикса, героиня фильма „Миссия 200“ перевозит тела солдат, завершивших свою борьбу и отправившихся в свое последнее путешествие, преодолевая тысячи километров без остановок и сна», — рассказывал об этой работе директор фестиваля, документалист Виталий Манский.

Приз за режиссуру получили Татьяна Дороницына и Андрей Литвиненко за фильм «Все должно жить», в котором рассказывается о женщине, помогающей раненым и брошенным на войне животным.

Специального приза жюри удостоена картина Веры Кричевской «Близкие» — о бизнесмене и филантропе Дмитрии Зимине. Фильм «Возвращение киномеханика» Орхана Агазаде удостоился особого упоминания жюри.

Победителем конкурсной программы «Балтийский фокус» стал Мачей Дрыгас с фильмом «Поезда». Лучшим режиссер объявлена Бергитте Стермозе («После войны»), специальный приз жюри получил Александр Гребневс («Мгновение до»).

Подробнее о фильмах «Артодокфеста-2025»

20 фильмов «Артдокфеста-2025». Короткие рецензии Виталия Манского Среди них — картины про Дмитрия Зимина, редакцию «Новой газеты» и военных из Кыргызстана в Украине

Подробнее о фильмах «Артодокфеста-2025»

20 фильмов «Артдокфеста-2025». Короткие рецензии Виталия Манского Среди них — картины про Дмитрия Зимина, редакцию «Новой газеты» и военных из Кыргызстана в Украине