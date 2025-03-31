«Это дополнительный стимул к борьбе». Марин Ле Пен сравнила решение суда о запрете ей избираться с «практиками, которые присущи авторитарным режимам»

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала «политическим» решение суда в Париже, который признал ее виновной по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента и запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет. Об этом она сказала в эфире телеканала TF1, ее слова приводит Le Figaro.

«Сегодня вечером миллионы французов возмущены, возмущены до невообразимой степени, увидев, что во Франции, в стране прав человека, судьи применяют практики, которые, как считалось, присущи только авторитарным режимам», — заявила политик.

По ее словам, она не позволит «устранить себя» из политической жизни страны таким образом.

«Миллионы французов верят в меня. Я борюсь за вас 30 лет», — сказал Ле Пен (цитата по BBC News).

Политик отметила, что в демократии все решают избиратели.

«Я говорю вам сегодня вечером, я не деморализована. Как и вы, я возмущена, но это возмущение, это чувство несправедливости — дополнительный стимул к борьбе, которую я веду за них [избирателей]», — добавила она.

31 марта суд в Париже запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, признав ее виновной по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Ее также приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них условно, еще два — домашний арест с электронным браслетом) и штрафу в размере 100 тысяч евро. Решение суда означает, что Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе в президентской кампании 2027 года.

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